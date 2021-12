Controlli a Venezia: lasciati a terra passeggeri senza GP

Controlli a Venezia iniziati oggi, sia pur con una linea non troppo rigida, che però hanno rivelato anche viaggiatori senza Green Pass.

Sono stati circa una quindicina i passeggeri dei vaporetti trovati senza Green pass in fase di salita, e quindi rimasti a terra dopo le operazioni di verifica del certificato condotte dai controllori dell’Actv, l’azienda pubblica dei trasporti.

Nessuno ha comunque creato problemi o ha protestato.

Sono state complessivamente 4.500 le verifiche condotte nella mattinata tra il centro storico, il terminal di piazzale Roma, e quelli di Mestre e al Lido.

L’azienda Actv ha reso noto che le 4.500 persone verificate nella mattinata si suddividono tra Venezia (qui per i vaporetti), piazzale Roma, piazzale Cialdini, e piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido.

Il piano delle verifiche predisposto da Prefettura e Questura vede il coinvolgimento di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, assieme agli accertatori dell’Azienda Trasporti.

In città non sono stati segnalati disagi o rallentamenti a causa delle verifiche. Cosa che, invece, si è verificata sporadicamente in altre città.

A Treviso, per esempio: “Ci sono stati vari assembramenti e ritardi – ha riferito il presidente di Mobilità di Marca (Mom), Giacomo Colladon -. Nei controlli ci stiamo facendo aiutare delle forze dell’ordine ma se per compensare le assenze degli autisti novax siamo costretti a far guidare i bus anche il personale normalmente impiegato per le verifiche, questa situazione non può continuare a lungo, la coperta è corta”.