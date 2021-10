Aumenti straordinari alla Fenice di Venezia “Senza alcuna comunicazione”. Lettere

Buongiorno.

Mi sono recato il 27 ottobre al Teatro la Fenice di Venezia per rinnovare il mio abbonamento alla stagione sinfonica.

Ho potuto così condividere con altri abbonati l’amara sorpresa di dover pagare aumenti tra il 50 e il 60% del costo. Nel mio caso addirittura del 62%.

Non mi risulta fossero stati inviati avvisi di ciò e agli sportelli non esistevano prezziari né avvisi esposti al pubblico.

Non mi risulta che altri abbiano ricevuto comunicazioni.

Anche una breve comunicazione di due righe sarebbe stata gradita dato che hanno imposto aumenti decisamente straordinari.

Grazie

lettera firmata

