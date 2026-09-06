Zelensky propone tregua aerea per la missione degli inviati Usa, ma un drone colpisce la sede dell’SBU a Kiev

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05/09/2026 — Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avanzato l’ipotesi di una sospensione reciproca degli attacchi aerei in vista della missione a Mosca e Kiev degli inviati speciali del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

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L’iniziativa è pensata per creare condizioni di sicurezza durante i colloqui e prevedeva la cessazione dei raid su entrambi i fronti per tutta la durata delle consultazioni diplomatiche.

Nonostante la proposta, la situazione sul terreno è rapidamente degenerata. Nel corso della giornata un drone russo ha colpito la sede centrale dell’SBU, i servizi di sicurezza interni ucraini, nel centro di Kiev.

L’attacco è avvenuto a breve distanza dalla cattedrale di Santa Sofia e si è svolto in pieno giorno. L’esplosione ha provocato feriti e ha arrecato danni alle strutture dell’intelligence.

L’episodio sottolinea le difficoltà di ottenere una sospensione effettiva delle ostilità anche con l’avvio di consultazioni internazionali.