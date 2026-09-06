5 x 1000
HomenotizieZelensky propone tregua aerea per la missione degli inviati Usa, ma un...

Zelensky propone tregua aerea per la missione degli inviati Usa, ma un drone colpisce la sede dell’SBU a Kiev

Zelensky propone una tregua aerea per la visita degli inviati di Trump Witkoff e Kushner; però un drone russo ha centrato la sede dell’SBU a Kiev, con feriti e danni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

05/09/2026 — Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avanzato l’ipotesi di una sospensione reciproca degli attacchi aerei in vista della missione a Mosca e Kiev degli inviati speciali del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

L’iniziativa è pensata per creare condizioni di sicurezza durante i colloqui e prevedeva la cessazione dei raid su entrambi i fronti per tutta la durata delle consultazioni diplomatiche.

Nonostante la proposta, la situazione sul terreno è rapidamente degenerata. Nel corso della giornata un drone russo ha colpito la sede centrale dell’SBU, i servizi di sicurezza interni ucraini, nel centro di Kiev.

LEGGI ANCHE:

L’attacco è avvenuto a breve distanza dalla cattedrale di Santa Sofia e si è svolto in pieno giorno. L’esplosione ha provocato feriti e ha arrecato danni alle strutture dell’intelligence.

L’episodio sottolinea le difficoltà di ottenere una sospensione effettiva delle ostilità anche con l’avvio di consultazioni internazionali.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE