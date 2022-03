Zaia: “Siamo entrati nella quinta ondata”

Zaia: “iniziata quinta ondata, ma siamo in fase endemica ”

Così il presidente Veneto, questa mattina.

“Siamo entrati nella quinta ondata Covid, i nuovi positivi sono in forte crescita, ma sono convinto che la fase endemica sia iniziata”.

Sono le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia.

Se la pandemia può ritenersi conclusa, allo stesso tempo per Zaia “è necessario non abbassare la guardia e proteggere coloro che sono più a rischio. L’obiettivo è quello di convivere con il virus”.

Zaia ha quindi specificato che “stiamo ricevendo molte segnalazioni di chi ha avuto il Covid e sta vivendo gli strascichi dell’infezione”.

Per questo motivo, la Sanità veneta si sta organizzando per rispondere in maniera più performante alle persone che stanno convivendo con il long-Covid.