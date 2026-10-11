Witkoff e Kushner ricevono a Miami i rappresentanti ucraini; il Cremlino conferma un colloquio Putin‑Trump

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10/10/2026 — A Miami i proprietari immobiliari Witkoff e Kushner hanno ricevuto due rappresentanti di Kyiv, il generale Budanov e il parlamentare Umerov. L’incontro è stato riportato oggi dalla fonte.
Parallelamente, il Cremlino ha confermato lo svolgimento di un colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come reso noto dalle autorità di Mosca.
Sul fronte dei combattimenti, continuano i raid incrociati tra le forze coinvolte nel conflitto in Ucraina. Nella regione di Belgorod, al confine con la Russia, due persone sono rimaste uccise durante gli attacchi.
La corrispondenza da Mosca è firmata da Caterina Doglio.