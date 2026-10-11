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Witkoff e Kushner ricevono a Miami i rappresentanti ucraini; il Cremlino conferma un colloquio Putin‑Trump

A Miami Witkoff e Kushner hanno ricevuto Budanov e Umerov; il Cremlino conferma un colloquio telefonico tra Putin e Trump. Raid incrociati: Belgorod, due morti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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10/10/2026 — A Miami i proprietari immobiliari Witkoff e Kushner hanno ricevuto due rappresentanti di Kyiv, il generale Budanov e il parlamentare Umerov. L’incontro è stato riportato oggi dalla fonte.

Parallelamente, il Cremlino ha confermato lo svolgimento di un colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come reso noto dalle autorità di Mosca.

Sul fronte dei combattimenti, continuano i raid incrociati tra le forze coinvolte nel conflitto in Ucraina. Nella regione di Belgorod, al confine con la Russia, due persone sono rimaste uccise durante gli attacchi.

La corrispondenza da Mosca è firmata da Caterina Doglio.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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