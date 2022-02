Verona – Venezia 3-1. Zanetti: “Solo nel primo tempo buona gara”

Dopo il 3-1 a Venezia del suo Verona Igor Tudor è visibilmente soddisfatto. “Questo è un bel Verona – dice -, una squadra davvero forte. Mi dicono che abbiamo raggiunto la salvezza e sono contento, fa piacere averla raggiunta con così largo anticipo. Siamo tutti contenti anche per Simeone, un giocatore a cui mancava da tempo il gol. Questi colpi ce li ha, si allena sempre alla grande e fare tre gol in Serie A non è da tutti. Il prossimo obiettivo? Provare a fare più punti possibile. Sono contento per. Coppola. Ha vent’anni, ha giocato contro Henry a tutto campo e se l’è messo in tasca”.

Umore diverso in casa veneziana. Paolo Zanetti è lapidario. “C’è molta delusione e rabbia, nel secondo tempo la prestazione non è stata degna, nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, ma senza concretizzare. Nella ripresa ogni volta che abbiamo perso palla ci hanno fatto male, questo è il Verona, abbiamo perso diversi duelli, commettendo errori tecnici banali, sicuramente non abbiamo gestito bene diverse situazioni. Abbiamo il dovere di ricompattarci subito e pensare al futuro, è ancora tutto aperto e abbiamo una gara in meno. La storia la possiamo ancora scrivere, non siamo probabilmente ancora all’altezza di queste squadre, il campo dice questo, dobbiamo però restare sul pezzo e non demoralizzarci”.