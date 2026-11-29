Un livello dedicato a Venezia, una canzone che porta il nome della città: sono questi i tratti principali dell’ultimo progetto musicale e videoludico di Chris Abram. L’autore norvegese firma su Roblox il livello 124 di Obby World, dove la colonna sonora si intitola Canal Grande ed è stata generata con lo strumento Suno.



Obby World è un gioco gratuito di parkour pubblicato a febbraio 2026. La struttura del titolo è semplice e ambiziosa: 155 livelli, ciascuno ispirato a un luogo reale del pianeta e accompagnato da una traccia sonora pensata ad hoc. L’idea è quella di trasformare il viaggio virtuale in una successione di paesaggi sonori distinti per ogni tappa.



La musica che accompagna Venezia entra a far parte dell’album Sound of Europe, uscito il 20 febbraio 2026. Il pezzo compare sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify e Apple Music, e trova spazio anche sul canale YouTube legato al progetto Obby Music, lo pseudonimo usato da Abram per le sue produzioni.



Chris Abram, il creatore di Obby World, vive a Kristiansand, in Norvegia. Oltre alla versione in gioco, la sua produzione è stata resa disponibile in diversi formati digitali e l’autore offre la possibilità di condividere file audio ad alta qualità o estratti più brevi su richiesta.



Il meccanismo che collega ogni livello a una città o a un luogo reale serve a dare al giocatore una sensazione di tour globale a salti, dove a ogni approdo corrisponde un’identità sonora distinta. Questa scelta narrativa e progettuale è al centro del concept di Obby World: un percorso di parkour che diventa anche un catalogo di atmosfere musicali.



Per chi volesse esplorare il livello dedicato a Venezia, il gioco è accessibile gratuitamente su Roblox; il livello in questione è il numero 124 nella mappa dei contenuti. La presenza della musica su piattaforme mainstream rende possibile ascoltare Canale Grande anche al di fuori del gioco, permettendo un confronto diretto tra l’esperienza audiovisiva in-game e l’ascolto tradizionale.



