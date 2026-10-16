Venezia: la Libreria Toletta celebra il 93° compleanno con festa a Dorsoduro

Sabato 17 ottobre la storica Libreria Toletta apre le sue porte per celebrare il 93° compleanno con un evento serale in programma dalle 18 alle 22.30, nella sede di Dorsoduro 1213 a Venezia.



La festa nasce da una consuetudine recente, avviata tre anni fa in occasione del 90° anniversario dell’attività. Allora, durante il brindisi ufficiale, chi era presente propose di trasformare la ricorrenza in un appuntamento annuale, con l’idea di celebrare ogni compleanno fino al centenario.



Nel racconto collettivo legato a quella serata viene ricordata anche una battuta in dialetto del fondatore, Angelo Pelizzato; i presenti riferiscono che avrebbe commentato, con ironia veneziana, «rivarghe, a cento barete!». L’aneddoto è diventato parte della memoria della bottega e del tono con cui la libreria affronta le sue ricorrenze.



L’esatta data di apertura dell’attività non è documentata con precisione. La memoria storica del negozio indica genericamente un «ottobre 1933» come periodo d’inizio; per questa ragione le celebrazioni si svolgono ogni anno in un sabato di metà ottobre, senza una data fissa trasmessa da documenti ufficiali.



La libreria proporrà per la serata un’apertura straordinaria e un brindisi di compleanno, oltre a un’iniziativa pensata per i clienti. I dettagli dell’iniziativa non sono stati resi noti. L’organizzazione invita chi lo desidera a partecipare alla festa e a trascorrere alcune ore nello spazio storico della libreria.



La Toletta, con la sua sede in Dorsoduro, resta uno dei punti di riferimento per la piccola comunità culturale del quartiere. L’appuntamento di sabato rientra nella volontà di mantenere vivo il legame con i lettori e con i frequentatori che hanno accompagnato la libreria nel corso dei decenni.



Per chi intende partecipare: l’evento si svolgerà sabato 17 ottobre, dalle 18 alle 22.30, presso la Libreria Toletta, Dorsoduro 1213, Venezia.