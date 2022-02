Venezia – Genoa 1-1 con un primo tempo per uno. La sfida salvezza non cambia la classifica, con il Venezia che resta 6 punti sopra il Genoa, e quindi a fine gara sorride di più.

E’ stata una partita dal doppio volto, che ha premiato nella prima frazione i lagunari, mentre la ripresa è stata di marca genoana.

Tutti nel primo tempo i due gol.

Parte forte il Venezia, con un baricentro molto alto che costringe i rossoblù nella propria metà campo. Al 13′ arriva infatti il gol dei padroni di casa: complice un retropassaggio sbagliato di Maksimovic, Sirigu non riesce a tenerla in campo e finisce in angolo. Dal corner si presenta Aramu, che chiama lo schema; sul primo pallo sovrasta tutti Ceccaroni che serve una palla solo da spingere in porta: Henry è lì apposta e appoggia in rete prendendo il tempo alla difesa ligure.

La gara prosegue con un Venezia ancora propositivo, che però sbaglia spesso in impostazione da dietro. E proprio da un batti e ribatti al volo sulla trequarti, durato quasi un minuto, che al 29′ arriva l’1-1 ospite.

Destro vede con la coda dell’occhio Ekuban, il ghanese parte in velocità, Caldara non ce la fa e Romero è infilato per quello che è il primo gol in A.

I lagunari offrono di più arrivando alla conclusione con maggiore facilità degli avversari, anche se allo scadere è Badelj a far tremare il Venezia. Sugli sviluppi di un angolo gran botta da fuori respinta dalla difesa arancioneroverde.

Subito dopo Orsato manda tutti in spogliatoio.

Secondo tempo invertito, con il Genoa che in più occasioni potrebbe andare in vantaggio.

I cambi modificano la gara, ma le occasioni non mancano.

Maksimovic al 28′ per poco non spalanca le porte a Johnsen, mentre al 34′ Gudmundsson taglia la difesa e solo un grande Caldara blocca il gol fatto.

Succede di tutto al 41′ da un cross di Cambiaso nasce la palla per il 2-1 di Ekuban che non infila solo grazie al salvataggio sulla linea di Svoboda.

Ripartenza fulminante di Johnsen, che arriva a pochi metri dall’area avversaria su un tre contro due, scarico sulla destra per Aramu, che sbaglia il tiro.

Al 4′ di recupero ancora un brivido: Galdames crossa in area, rovesciata spettacolare di Portanova, fuori di poco.

Al termine i padroni di casa recriminano per due falli su Aramu: all’11’ e al 5′ del secondo tempo, sempre contatti con Maksimovic, ma in entrambi gli episodi Orsato lascia correre.