Venezia, ecco il calendario 2027 del Contributo di accesso: 72 giornate invece delle 60 scorse

La Giunta comunale di Venezia ha stabilito il calendario 2027 per l’applicazione del Contributo di accesso: saranno 72 le giornate in cui il contributo sarà richiesto ai visitatori, con periodo operativo che va dal Venerdì Santo, 26 marzo, fino alla domenica di Ferragosto, 15 agosto.



Il pacchetto di date, proposto dall’assessore al Bilancio Michele Zuin e condiviso con l’assessore al Turismo Silvia Peruzzo Meggetto, privilegia i fine settimana estesi dal venerdì alla domenica e include giorni festivi e ponti. Rispetto al 2026 il calendario si allunga: l’applicazione inizia già a marzo in occasione delle celebrazioni pasquali e si spinge fino a Ferragosto, anziché concludersi a fine luglio.



L’orario giornaliero previsto cambia rispetto agli anni precedenti: la fascia di applicazione sarà dalle 8.30 alle 16.30, mezz’ora in più rispetto alle 16.00 registrate lo scorso anno. L’importo massimo rimane fissato in 10 euro.



Due finestre consecutive caratterizzano la programmazione: dal 23 aprile al 2 maggio, periodo che comprende la Festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori; e dal 28 maggio al 6 giugno, che include la Festa della Repubblica. A questi si aggiungono il fine settimana di Pasqua con il Lunedì dell’Angelo e il periodo di Ferragosto.



La delibera approvata oggi definisce il perimetro temporale ma non esaurisce gli aspetti operativi. Nei prossimi giorni l’amministrazione metterà a punto gli atti attuativi, che dovranno dettagliare la platea delle esclusioni e delle esenzioni, le modalità di prenotazione, pagamento e controllo e l’articolazione dell’importo.



Sarà inoltre comunicata in tempo utile la data di apertura del portale per le prenotazioni, informano dal Comune, una notizia attesa dagli operatori del settore turistico e dai visitatori.



Nel presentare il provvedimento l’assessore Zuin ha sottolineato che l’amministrazione conferma lo strumento come parte di una sperimentazione sulla gestione dei flussi turistici, definendolo un elemento inserito in un disegno più ampio di iniziative per regolare i flussi e sensibilizzare chi visita la città.



Peruzzo Meggetto ha richiamato la necessità di un approccio coordinato per una città con le caratteristiche di Venezia: il monitoraggio dei flussi e la promozione di comportamenti rispettosi, ha osservato l’assessore al Turismo, sono strumenti che devono agire in sinergia e per i quali il Contributo di accesso rappresenta uno dei tasselli.



Nel dettaglio, il Contributo di accesso sarà applicato nelle seguenti

giornate:

* marzo 2027: 26, 27, 28, 29; * aprile 2027: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; * maggio 2027: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31; * giugno 2027: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27; * luglio 2027: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31; * agosto 2027: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15.