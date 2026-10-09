Uscite del weekend 9 ottobre 2026: la selezione di Supercinema

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Supercinema, la rubrica cinematografica di RaiNews 24 curata da Francesco Gatti, segnala le principali uscite previste per il weekend del 9 ottobre 2026.

Tra i titoli in programmazione ci sono L’estranea, Balcanica, I racconti del giardino incantato e L’albero di molto lontano.

Sul red carpet la rassegna segnala la presenza di Mikey Madison e Jeremy Allen White per la première di The Social – Il prezzo della verità.

Al box office, secondo la rubrica, guidano le classifiche Naza e Verity.

Viene inoltre riportato il video Patient Zero, diretto da Taylor Swift.

La trasmissione Supercinema va in onda il venerdì alle 14.45 e alle 19.45 su RaiNews 24, con repliche il sabato e la domenica in chiaro su Rai1 e Rai3. La puntata è disponibile anche in streaming on demand su RaiPlay e su rainews.it.