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Uscite del weekend 9 ottobre 2026: la selezione di Supercinema

Supercinema (RaiNews) segnala le uscite del weekend 9 ottobre 2026: “L’estranea”, “Balcanica”, “I racconti del giardino incantato” e “L’albero di molto lontano”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Supercinema, la rubrica cinematografica di RaiNews 24 curata da Francesco Gatti, segnala le principali uscite previste per il weekend del 9 ottobre 2026.

Tra i titoli in programmazione ci sono L’estranea, Balcanica, I racconti del giardino incantato e L’albero di molto lontano.

Sul red carpet la rassegna segnala la presenza di Mikey Madison e Jeremy Allen White per la première di The Social – Il prezzo della verità.

Al box office, secondo la rubrica, guidano le classifiche Naza e Verity.

Viene inoltre riportato il video Patient Zero, diretto da Taylor Swift.

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La trasmissione Supercinema va in onda il venerdì alle 14.45 e alle 19.45 su RaiNews 24, con repliche il sabato e la domenica in chiaro su Rai1 e Rai3. La puntata è disponibile anche in streaming on demand su RaiPlay e su rainews.it.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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