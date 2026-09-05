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Tuttifrutti: Venezia, Clooney e i titoli attesi; Kidman e Bullock di nuovo “streghe sorelle”

Tuttifrutti segnala novità dalla Mostra del Cinema di Venezia: George Clooney, “Ink” di Danny Boyle, “La Ragazza con la Leica”; Kidman e Bullock di nuovo streghe.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Venezia, 04/09/2026 — La rubrica settimanale Tuttifrutti mette a fuoco alcune notizie di scena tra cinema e cultura.

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Alla Mostra del Cinema di Venezia tornano nomi e titoli che attirano l’attenzione: tra gli eventi segnalati figura la presenza di George Clooney, insieme a pellicole citate come “Ink” di Danny Boyle e “La Ragazza con la Leica”.

La rassegna richiama anche il ritorno sullo schermo di Nicole Kidman e Sandra Bullock, descritte nella rubrica come di nuovo “streghe sorelle”.

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Tutti i riferimenti provengono dalla rubrica Tuttifrutti, che riunisce aggiornamenti su cinema, mostre e patrimonio culturale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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