5 x 1000
HomenotizieTrump revoca le sanzioni a Mosca: la dura reazione di Zelensky, tensione...

Trump revoca le sanzioni a Mosca: la dura reazione di Zelensky, tensione ai confini della Nato

Trump ha disposto la revoca delle sanzioni a Mosca, suscitando l’ira di Zelensky. Intanto la Romania ha abbattuto due droni nel Mar Nero vicino a Sulina.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il presidente statunitense Donald Trump ha disposto una nuova revoca delle sanzioni nei confronti di Mosca, misura che ha suscitato la forte reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La decisione è al centro di tensioni diplomatiche internazionali già accese dal conflitto in Ucraina.

Sul terreno, intanto, le ostilità non si fermano e producono ricadute ai confini della Nato. Secondo quanto comunicato dal ministro della Difesa rumeno Radu Miruta, le forze di Bucarest hanno abbattuto due droni sul Mar Nero dopo che questi erano entrati nello spazio aereo rumeno nei pressi di Sulina.

La notizia della revoca delle sanzioni e delle operazioni contro i velivoli senza pilota è stata riferita dalla corrispondente Carlotta Macerollo da Chisinau. Le evoluzioni diplomatiche e militari restano al centro dell’attenzione internazionale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE