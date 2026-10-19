Trump revoca le sanzioni a Mosca: la dura reazione di Zelensky, tensione ai confini della Nato

Il presidente statunitense Donald Trump ha disposto una nuova revoca delle sanzioni nei confronti di Mosca, misura che ha suscitato la forte reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La decisione è al centro di tensioni diplomatiche internazionali già accese dal conflitto in Ucraina.

Sul terreno, intanto, le ostilità non si fermano e producono ricadute ai confini della Nato. Secondo quanto comunicato dal ministro della Difesa rumeno Radu Miruta, le forze di Bucarest hanno abbattuto due droni sul Mar Nero dopo che questi erano entrati nello spazio aereo rumeno nei pressi di Sulina.

La notizia della revoca delle sanzioni e delle operazioni contro i velivoli senza pilota è stata riferita dalla corrispondente Carlotta Macerollo da Chisinau. Le evoluzioni diplomatiche e militari restano al centro dell’attenzione internazionale.