Trump parla con Putin e sospende le sanzioni: “Ci venderà il suo diesel”

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Donald Trump ha avuto un colloquio con Vladimir Putin e, secondo quanto riferito, ha deciso di sospendere le sanzioni imposte a Mosca nel contesto della guerra. La mossa è stata annunciata alla vigilia delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

La giustificazione fornita dall’amministrazione, ripresa dalla cronaca, è che la sospensione delle misure dovrebbe contribuire a una riduzione dei prezzi. Trump ha inoltre affermato che la Russia “ci venderà il suo diesel”, citando la possibilità di approvvigionamenti energetici a prezzi più bassi.

La decisione degli Usa di sospendere le sanzioni ha suscitato critiche internazionali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l’iniziativa definendola “un segno di debolezza”.

La notizia è stata riportata il 10 ottobre 2026 da Repubblica.