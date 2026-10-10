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Trump parla con Putin e sospende le sanzioni: “Ci venderà il suo diesel”

Trump ha parlato con Putin e gli Usa hanno sospeso le sanzioni a Mosca in vista dei midterm, sostenendo che così i prezzi scenderanno. Zelensky: “Un segno di debolezza”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Donald Trump ha avuto un colloquio con Vladimir Putin e, secondo quanto riferito, ha deciso di sospendere le sanzioni imposte a Mosca nel contesto della guerra. La mossa è stata annunciata alla vigilia delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

La giustificazione fornita dall’amministrazione, ripresa dalla cronaca, è che la sospensione delle misure dovrebbe contribuire a una riduzione dei prezzi. Trump ha inoltre affermato che la Russia “ci venderà il suo diesel”, citando la possibilità di approvvigionamenti energetici a prezzi più bassi.

La decisione degli Usa di sospendere le sanzioni ha suscitato critiche internazionali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l’iniziativa definendola “un segno di debolezza”.

La notizia è stata riportata il 10 ottobre 2026 da Repubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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