Trump: l’immigrazione nel mirino per gli scontri in Italia e in Francia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha indicato l’immigrazione come causa degli scontri avvenuti in Italia e in Francia. La dichiarazione è riportata in un articolo pubblicato su Repubblica il 20 ottobre 2026 dal corrispondente Paolo Mastrolilli.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, Trump ha sostenuto che “c’è l’immigrazione dietro gli scontri in Italia e in Francia”, riaffermando così un tema ricorrente del suo discorso politico.

Il pezzo segnala inoltre che si tratta di una posizione già espressa in passato dal presidente: durante la campagna elettorale del 2016 Trump aveva criticato la politica migratoria della cancelliera tedesca Angela Merkel definendola, nelle parole riportate dalla cronaca, “folle”.

L’articolo di Repubblica è datato 20 ottobre 2026 e risulta aggiornato alle 02:33.