Trump invita la portavoce Zacharia a valutare il proprio futuro dopo le critiche

Il presidente Trump ha dichiarato di aver invitato l’addetta stampa della Casa Bianca, Zacharia, a valutare il proprio futuro professionale. Lo ha riferito Reuters il 16 ottobre 2026.

Secondo quanto riportato, la richiesta è arrivata a seguito delle critiche mosse dopo il debutto di Zacharia con i giornalisti e in relazione a una vicenda riguardante la sua qualifica professionale.

Nel raccontare l’episodio, Trump ha pronunciato una breve frase rivolta alla portavoce: “Se fossi in te ci ripenserei”. Non sono riportati altri dettagli nella ricostruzione diffusa dall’agenzia.