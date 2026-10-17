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Trump invita la portavoce Zacharia a valutare il proprio futuro dopo le critiche

Il presidente Trump ha detto di aver chiesto all’addetta stampa Zacharia di valutare il proprio futuro dopo le critiche per il debutto con i giornalisti e sulla qualifica.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente Trump ha dichiarato di aver invitato l’addetta stampa della Casa Bianca, Zacharia, a valutare il proprio futuro professionale. Lo ha riferito Reuters il 16 ottobre 2026.

Secondo quanto riportato, la richiesta è arrivata a seguito delle critiche mosse dopo il debutto di Zacharia con i giornalisti e in relazione a una vicenda riguardante la sua qualifica professionale.

Nel raccontare l’episodio, Trump ha pronunciato una breve frase rivolta alla portavoce: “Se fossi in te ci ripenserei”. Non sono riportati altri dettagli nella ricostruzione diffusa dall’agenzia.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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