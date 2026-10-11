Trump: attacco verbale all’Iran; Emirati, copilota di Flydubai voleva colpire il terminal di Ben Gurion

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso fiducia sull’esito del confronto con l’Iran, definendo la situazione del Paese “messa davvero male” e sostenendo che il loro esercito sarebbe stato sconfitto. Rivolgendosi ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca, ha affermato che l’Iran non avrebbe più la Marina né l’aviazione e che il Paese registrerebbe un’inflazione del 300 per cento.

Le osservazioni del presidente sono intervenute in un contesto di forti tensioni regionali e seguono altri suoi interventi pubblici sull’energia e sulla sicurezza. In un altro messaggio, Trump ha annunciato un accordo energetico con la Russia per forniture immediate di gasolio al mercato globale e ha dichiarato che, secondo lui, gli Stati Uniti mantengono il “controllo totale dello Stretto di Hormuz”. Sempre nelle stesse ore ha commentato con i giornalisti di non essere “felice” per la notizia di un attacco Houthi a Riad.

Separatamente, la Procura degli Emirati arabi uniti ha reso noti i risultati dell’inchiesta sul tentativo di dirottamento del volo Flydubai FZ1073, avvenuto la mattina del 30 settembre 2026. Il volo, un Boeing 737 MAX 8 con 174 persone a bordo in servizio tra Dubai e Tel Aviv, fu costretto a un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita.

Il procuratore generale Hamad Saif Al Shamsi, citato dall’agenzia Wam, ha dichiarato che l’indagine ha accertato che il copilota, di nazionalità omanita, aveva pianificato in anticipo di dirottare l’aereo per compiere un attentato suicida e intenderebbe colpire il terminal passeggeri dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con l’obiettivo di causare il maggior numero possibile di vittime.

Secondo la ricostruzione delle autorità, il copilota ha aggredito il comandante con un’ascia di emergenza nel tentativo di prendere i comandi. Nonostante le ferite, il comandante è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio e alcuni passeggeri sono intervenuti per immobilizzare l’aggressore. Un pilota di riserva ha poi preso il controllo e ha eseguito l’atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita.

La Procura ha inoltre precisato che, al momento dell’assunzione, il copilota soddisfaceva i requisiti professionali e di sicurezza richiesti, possedeva la documentazione necessaria e non aveva mostrato inclinazioni verso posizioni estremiste. Inizialmente erano circolate ricostruzioni alternative secondo cui l’attentatore avrebbe potuto voler schiantare il velivolo contro un grattacielo di Tel Aviv o contro una base militare americana in Giordania; l’inchiesta ufficiale indica invece il terminal passeggeri dell’aeroporto israeliano come obiettivo.