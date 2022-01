Trading online: facciamo il punto sul boom durante la pandemia

Negli ultimi anni, sempre più italiani si sono avvicinati al mondo del trading online. A dirlo, è il “Rapporto 2021 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane” pubblicato da Consob: sulla base delle indagini svolte su un campione rappresentativo di italiani, risulta che nel 2021, il 34% dei soggetti che assumono decisioni per le finanze del proprio nucleo familiare (detti anche “decisori finanziari”) abbia effettuato investimenti rispetto al 30% registrato nel 2019.

Un trend che, sebbene avesse preso piede già nel 2019, ha avuto un boom di crescita durante la pandemia. Le restrizioni imposte alla collettività per frenare i contagi, infatti, hanno portato le famiglie italiane a trascorrere più tempo all’interno delle loro abitazioni, con la conseguenza che buona parte della loro vita si è trasferita online.

Dovendo restare dentro le mura di casa, la popolazione è quindi andata alla ricerca di nuovi modi per aumentare la propria liquidità, trovando nella crescente digitalizzazione degli strumenti finanziari una valida alternativa.

In ogni caso, nonostante si sia registrata una maggiore partecipazione degli italiani al trading online, si assiste ancora oggi ad un problema di alfabetizzazione finanziaria: sempre secondo il Rapporto 2021 curato dalla Consob, circa il 50% dei decisori finanziari dimostra di non conoscere le nozioni di base.

Una lacuna grave che mette in pericolo il capitale di coloro che si approcciano al trading online.

Investire online con consapevolezza

Molti credono che basti operare sui mercati finanziari per accumulare liquidità in poco tempo, senza che sia necessaria una preparazione in finanza.

Niente di più sbagliato. Investire non è un gioco: se da un lato, il trading online è un’attività legale che può dare risultati positivi in termini economici, dall’altro perdere il proprio denaro è più frequente di quanto si creda.

Per questo motivo, è fondamentale avere una buona preparazione prima di comprare e vendere titoli. Utili in tal senso sono i portali online specializzate nel settore, come ad esempio DiventareTrader.com, dove esperti di finanza offrono agli interessati guide e video tutorial per acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per portare avanti un’attività consapevole e di successo.

La consultazione di siti web dediti al mondo del trading online è vantaggiosa soprattutto per chi è alle prime armi.

Ed infatti, in rete possono trovarsi: consigli per muovere i primi passi e non commettere errori; spiegazioni complete sulle nozioni di base da avere a mente quando si opera sul mercato azionario; dettagliate recensioni sui migliori broker online attualmente disponibili sul mercato, così da poter scegliere con più facilità quello più adatto alle proprie esigenze; titoli di libri, anche in versione e-book, ritenuti dagli esperti del settore fondamentali per cercare di avere successo negli investimenti.

I portali online specializzati nel settore, inoltre, rappresentano un punto di riferimento anche per restare aggiornati sui mercati che risultano oggi particolarmente redditizi: sono infatti numerose le guide presenti sul web che forniscono indicazioni su come operare su mercati come quello delle materie prime o delle criptovalute.

Imparare senza rischi

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, non è detto che ci si senta subito pronti ad investire il proprio denaro, con tutti i rischi che ciò comporta.

Per coloro, quindi, che sentono il bisogno di collaudare la propria preparazione, esiste la possibilità di utilizzare un conto demo reso disponibile dalla maggior parte dei broker online. Si tratta di uno strumento che consente di operare sui mercati in maniera simulata, impostando un capitale iniziale virtuale e sperimentando diverse strategie di investimenti. Grazie ad esso, si fa esperienza, si testano le conoscenze acquisite e si migliora la capacità di giocare in borsa. Un modo comodo ed esente da rischi per capire se si è pronti ad acquistare o vendere titoli online.