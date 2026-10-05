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Totti tifoso d’eccezione: il debutto televisivo di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle

Francesco Totti ha pubblicato un video sui social mentre segue l’esibizione della compagna Noemi Bocchi, esordiente nella prima puntata di Ballando con le stelle.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Francesco Totti è tornato a farsi vedere pubblico sostenitore della compagna Noemi Bocchi in occasione del suo esordio televisivo. Il debutto di Noemi è avvenuto nella prima puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Raiuno e condotta da Milly Carlucci.

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Nel corso della serata, l’ex capitano della Roma e stella della Nazionale ha condiviso sui social un video in cui appare “fiero” mentre segue l’esibizione della sua compagna. Il filmato ha messo in evidenza il sostegno di Totti durante la partecipazione di Noemi allo show.

La presenza di Bocchi nella trasmissione e il seguito social del Capitano hanno attirato l’attenzione sulla prima puntata, andata in onda il 4 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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