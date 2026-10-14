Torino rimonta l’Udinese 2-1: decide Kulenovic dopo l’errore di Okoye

Il Torino è tornato dalla sosta con una vittoria casalinga fondamentale: 2-1 contro l’Udinese, match giocato all’Olimpico Grande Torino nella Serie A 2026/2027.

La partita si è messa in equilibrio già nel primo tempo, con Bragança che ha trovato la rete e la pronta risposta di Ekkelenkamp per i bianconeri. Nella ripresa il risultato è stato deciso da Kulenovic, che ha segnato dopo un clamoroso errore in uscita del portiere Okoye.

Un successo che vale tre punti importanti per il morale e per la classifica del Torino. Per l’Udinese, invece, è la quarta sconfitta consecutiva nel campionato.