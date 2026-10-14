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HomenotizieTorino rimonta l’Udinese 2-1: decide Kulenovic dopo l’errore di Okoye

Torino rimonta l’Udinese 2-1: decide Kulenovic dopo l’errore di Okoye

Il Torino batte l’Udinese 2-1 all’Olimpico Grande Torino: Bragança ed Ekkelenkamp nel primo tempo; Kulenovic firma il gol decisivo dopo un errore di Okoye.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Torino è tornato dalla sosta con una vittoria casalinga fondamentale: 2-1 contro l’Udinese, match giocato all’Olimpico Grande Torino nella Serie A 2026/2027.

La partita si è messa in equilibrio già nel primo tempo, con Bragança che ha trovato la rete e la pronta risposta di Ekkelenkamp per i bianconeri. Nella ripresa il risultato è stato deciso da Kulenovic, che ha segnato dopo un clamoroso errore in uscita del portiere Okoye.

Un successo che vale tre punti importanti per il morale e per la classifica del Torino. Per l’Udinese, invece, è la quarta sconfitta consecutiva nel campionato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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