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The Voice Senior, nella seconda puntata Ivano Calcagno scelto da Fiorella Mannoia

Nella seconda puntata di The Voice Senior (17/10/2026) Ivano Calcagno, 63enne di Albissola Superiore, interpreta “Il cielo in una stanza” e viene reclutato da Fiorella Mannoia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda il 17 ottobre 2026, Ivano Calcagno ha convinto la giuria con l’esecuzione di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Il cantautore, 63 anni, originario di Albissola Superiore, si è presentato in studio con un’interpretazione descritta come delicata ed elegante. La sua presenza e la cortesia personale hanno colpito i membri della giuria.

Tra gli allenatori, Fiorella Mannoia ha risposto positivamente all’esibizione e ha accolto Calcagno nella propria squadra.

Calcagno vanta un passato artistico già segnato da precedenti partecipazioni al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, nel 1984 e nel 1986.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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