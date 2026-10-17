The Voice Senior, nella seconda puntata Ivano Calcagno scelto da Fiorella Mannoia

Nella seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda il 17 ottobre 2026, Ivano Calcagno ha convinto la giuria con l’esecuzione di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Il cantautore, 63 anni, originario di Albissola Superiore, si è presentato in studio con un’interpretazione descritta come delicata ed elegante. La sua presenza e la cortesia personale hanno colpito i membri della giuria.

Tra gli allenatori, Fiorella Mannoia ha risposto positivamente all’esibizione e ha accolto Calcagno nella propria squadra.

Calcagno vanta un passato artistico già segnato da precedenti partecipazioni al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, nel 1984 e nel 1986.