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TG3 Mondo, l’edizione del 17 ottobre 2026: orari e crediti della rubrica di approfondimento internazionale

TG3 Mondo del 17/10/2026: telegiornale di approfondimento internazionale a cura di Stefano Pizzetti; redazione Roberto Balducci; conduce Maria Cuffaro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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TG3 Mondo torna in onda il 17 ottobre 2026 con l’edizione segnalata alle ore 23:55 sulla pagina del programma.

La rubrica è presentata come telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti. La redazione è a cura di Roberto Balducci e la conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Sulla pagina del programma vengono indicate le aree tematiche seguite dalla trasmissione: Ambiente; Arti e spettacolo; Cronaca; Economia e finanza; Esteri; Politica; Salute; Scienza e tecnologia; Società; Sport; Stili di vita e tempo libero; Viaggi e turismo.

Il sito segnala inoltre che TG3 Mondo va in onda il sabato e la domenica nelle fasce orarie indicate, dalle circa 23:25 alle 23:50. L’edizione del 17/10/2026 risulta però riportata con orario 23:55 sulla pagina dedicata.

Il programma è presentato come parte dell’offerta informativa di Rai, con collegamenti ai contenuti delle testate e ai servizi del gruppo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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