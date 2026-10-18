TG3 Mondo, l’edizione del 17 ottobre 2026: orari e crediti della rubrica di approfondimento internazionale

TG3 Mondo torna in onda il 17 ottobre 2026 con l’edizione segnalata alle ore 23:55 sulla pagina del programma.

La rubrica è presentata come telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti. La redazione è a cura di Roberto Balducci e la conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Sulla pagina del programma vengono indicate le aree tematiche seguite dalla trasmissione: Ambiente; Arti e spettacolo; Cronaca; Economia e finanza; Esteri; Politica; Salute; Scienza e tecnologia; Società; Sport; Stili di vita e tempo libero; Viaggi e turismo.

Il sito segnala inoltre che TG3 Mondo va in onda il sabato e la domenica nelle fasce orarie indicate, dalle circa 23:25 alle 23:50. L’edizione del 17/10/2026 risulta però riportata con orario 23:55 sulla pagina dedicata.

Il programma è presentato come parte dell’offerta informativa di Rai, con collegamenti ai contenuti delle testate e ai servizi del gruppo.