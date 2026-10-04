5 x 1000
HomenotizieTg3 Mondo del 3 ottobre 2026: l’edizione serale con i riferimenti editoriali...

Tg3 Mondo del 3 ottobre 2026: l’edizione serale con i riferimenti editoriali e il palinsesto weekend

Tg3 Mondo del 03/10/2026: telegiornale di approfondimento internazionale a cura di Stefano Pizzetti; redazione di Roberto Balducci; conduce Maria Cuffaro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il telegiornale di approfondimento internazionale Tg3 Mondo andato in onda il 3 ottobre 2026, con inizio indicato alle ore 23:45, è presentato come una rubrica del Tg3 dedicata ai temi d’attualità estera.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

L’edizione è attribuita a Stefano Pizzetti come cura del programma. Nella sezione redazionale il materiale riporta inoltre che la redazione è a cura di Roberto Balducci. La conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Il programma viene segnalato in palinsesto per il weekend: va in onda il sabato e la domenica dalle 23:25 circa alle 23:50. Tra le aree tematiche indicate per Tg3 Mondo figurano ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.

LEGGI ANCHE:

Tg3 Mondo è presentato come una delle rubriche del Tg3 all’interno dell’offerta Rai dedicata all’informazione internazionale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE