Tg3 Mondo del 3 ottobre 2026: l’edizione serale con i riferimenti editoriali e il palinsesto weekend

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Il telegiornale di approfondimento internazionale Tg3 Mondo andato in onda il 3 ottobre 2026, con inizio indicato alle ore 23:45, è presentato come una rubrica del Tg3 dedicata ai temi d’attualità estera.

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L’edizione è attribuita a Stefano Pizzetti come cura del programma. Nella sezione redazionale il materiale riporta inoltre che la redazione è a cura di Roberto Balducci. La conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Il programma viene segnalato in palinsesto per il weekend: va in onda il sabato e la domenica dalle 23:25 circa alle 23:50. Tra le aree tematiche indicate per Tg3 Mondo figurano ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.

Tg3 Mondo è presentato come una delle rubriche del Tg3 all’interno dell’offerta Rai dedicata all’informazione internazionale.