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Tg3 Mondo del 19 ottobre 2026: il palinsesto e la squadra del programma

Tg3 Mondo del 19/10/2026, telegiornale di approfondimento internazionale a cura di Stefano Pizzetti, condotto da Maria Cuffaro. Redazione: Roberto Balducci. In onda sabato e domenica 23:25-23:50.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 19 ottobre 2026 è andata in onda la puntata di Tg3 Mondo, il telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti. Il programma è presentato come spazio di analisi e aggiornamento sui principali temi esteri.

La redazione del programma è a cura di Roberto Balducci; la conduzione è affidata a Maria Cuffaro. Tg3 Mondo è indicato come programma istituzionale del Tg3 dedicato all’approfondimento internazionale.

La trasmissione è prevista in palinsesto nei giorni del weekend: il sabato e la domenica, con orario indicativo dalle 23:25 alle 23:50. Tra le aree tematiche trattate dal programma compaiono ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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