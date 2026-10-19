Tg3 Mondo del 19 ottobre 2026: il palinsesto e la squadra del programma

Il 19 ottobre 2026 è andata in onda la puntata di Tg3 Mondo, il telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti. Il programma è presentato come spazio di analisi e aggiornamento sui principali temi esteri.

La redazione del programma è a cura di Roberto Balducci; la conduzione è affidata a Maria Cuffaro. Tg3 Mondo è indicato come programma istituzionale del Tg3 dedicato all’approfondimento internazionale.

La trasmissione è prevista in palinsesto nei giorni del weekend: il sabato e la domenica, con orario indicativo dalle 23:25 alle 23:50. Tra le aree tematiche trattate dal programma compaiono ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.