Il rotocalco Tg3 Fuori Tg del 27 novembre 2026 propone un palinsesto di approfondimenti quotidiani su temi di attualità e costume, con attenzione a consumatori, agricoltura, economia, mondo femminile e cultura.

Il programma, a cura di Chiara Rossotto, è concepito come spazio di approfondimento con ospiti in studio e collegamenti esterni. La formula punta a coprire questioni di interesse pratico e sociale rivolte al pubblico del Tg3.

La redazione è indicata a cura di Mariella Venditti; la conduzione è affidata a Maria Rosaria De Medici. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12:25 alle 12:45.

Fra le aree tematiche affrontate figurano Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Tg3 Fuori Tg è presentato come rotocalco di approfondimento del Tg3 con spazi quotidiani dedicati ai consumatori, alla salute dell’agricoltura, al costume, all’economia, al mondo femminile e alla cultura.