Tg3, “Agenda del Mondo” del 4 ottobre 2026: cinque minuti dedicati a una storia internazionale

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Il 4 ottobre 2026, alle 00:10, è andata in onda Tg3 Agenda del Mondo, la rubrica del Tg3 dedicata a una storia internazionale raccontata per immagini. Il segmento dura cinque minuti e viene trasmesso il sabato notte, subito dopo TG3 Mondo.

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La cura editoriale del programma è affidata a Stefano Pizzetti. La redazione è coordinata da Roberto Balducci, mentre la conduzione è di Maria Cuffaro.

Agenda del Mondo propone approfondimenti su temi eterogenei: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, e viaggi e turismo.