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TG2 Post in onda il 20 ottobre 2026: la rubrica informativa del Tg2 curata da Antonio Preziosi

TG2 Post, rubrica informativa del TG2 diretta da Antonio Preziosi, è andata in onda il 20/10/2026 alle 21:00. Aree tematiche: Ambiente, Cronaca, Politica e altro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il programma TG2 Post, rubrica informativa del TG2, è andato in onda il 20 ottobre 2026 alle 21:00, come indicato nella pagina dedicata su RaiNews.

La trasmissione è firmata dalla redazione del TG2: il direttore riportato è Antonio Preziosi. TG2 Post è presentato come una rubrica che raccoglie contenuti del telegiornale.

Tra le aree tematiche segnalate sulla stessa pagina compaiono Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La segnalazione è pubblicata nella sezione dedicata ai programmi del TG2 sulla piattaforma RaiNews, che ospita anche riferimenti alle redazioni regionali Tgr e ad altri prodotti informativi del gruppo Rai.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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