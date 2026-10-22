TG2 Post in onda il 20 ottobre 2026: la rubrica informativa del Tg2 curata da Antonio Preziosi

Il programma TG2 Post, rubrica informativa del TG2, è andato in onda il 20 ottobre 2026 alle 21:00, come indicato nella pagina dedicata su RaiNews.

La trasmissione è firmata dalla redazione del TG2: il direttore riportato è Antonio Preziosi. TG2 Post è presentato come una rubrica che raccoglie contenuti del telegiornale.

Tra le aree tematiche segnalate sulla stessa pagina compaiono Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La segnalazione è pubblicata nella sezione dedicata ai programmi del TG2 sulla piattaforma RaiNews, che ospita anche riferimenti alle redazioni regionali Tgr e ad altri prodotti informativi del gruppo Rai.