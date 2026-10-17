Tg2 Post del 16 ottobre 2026: la rubrica informativa del Tg2 in onda alle 21:00

Il 16 ottobre 2026, alle 21:00, è andata in onda l’edizione di Tg2 Post, la rubrica informativa del TG2 pubblicata su RaiNews. La trasmissione è identificata come parte dell’offerta informativa della Rai.

La redazione di Tg2 Post è diretta da Antonio Preziosi. Nella pagina dedicata vengono indicate le aree tematiche principali seguite dalla rubrica: Ambiente; Arti e spettacolo; Cronaca; Economia e finanza; Esteri; Politica; Salute; Scienza e tecnologia; Società; Sport; Stili di vita e tempo libero; Viaggi e turismo.

Tg2 Post si colloca all’interno dei contenuti di Informazione Rai insieme ad altre testate e servizi del gruppo, come TG1, TG2, TG3 e i GR, oltre ai canali e alle sezioni online della Rai.