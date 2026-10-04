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Tg2 Mizar: la rubrica culturale del Tg2 andata in onda il 3 ottobre 2026 alle 00:30

Tg2 Mizar, rubrica culturale del Tg2 diretta da Antonio Preziosi con vicedirezione Maria Antonietta Spadorcia, è andata in onda il 3/10/2026 alle 00:30.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg2 Mizar è andata in onda il 3 ottobre 2026 alle 00:30 sulla piattaforma del Tg2. Il programma è dedicato alle pagine della cultura italiana, ai musei, alle opere e ai protagonisti del settore.

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La trasmissione è curata dalla Redazione Cultura di Tg2 Mizar. Alla direzione figura Antonio Preziosi, con Maria Antonietta Spadorcia in veste di vicedirettore.

La pagina del Tg2 dedicata al programma raccoglie informazioni e rimanda ai contenuti del canale Rai, inserendosi nel più ampio palinsesto che include rubriche, notiziari regionali e sezioni tematiche della piattaforma RaiNews. Sul sito sono inoltre presenti i riferimenti ai profili social indicati per seguire gli aggiornamenti.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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