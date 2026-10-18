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Tg2 Mizar: la rubrica culturale del Tg2 andata in onda il 17 ottobre 2026

Tg2 Mizar, rubrica del Tg2 dedicata alla cultura italiana, è andata in onda il 17/10/2026 alle 00:55. Direzione Antonio Preziosi, vicedirettore Maria Antonietta Spadorcia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica culturale Tg2 Mizar è andata in onda il 17 ottobre 2026 alle 00:55 all’interno dell’offerta informativa Rai. Il programma è curato dalla Redazione Cultura del Tg2.

La direzione della rubrica è affidata ad Antonio Preziosi, con Maria Antonietta Spadorcia nel ruolo di vicedirettore. La testata indica come ambito della trasmissione “le pagine della cultura italiana, i musei, le opere, i protagonisti”.

La pagina del programma è inserita nel palinsesto e nella struttura informativa di Rai News e segnala numerose aree tematiche presenti sul sito, tra cui Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Tg2 Mizar figura tra i contenuti della sezione Informazione Rai, insieme ad altri servizi e testate del gruppo indicati sul sito.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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