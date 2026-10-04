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TG2 Cinematinée del 3 ottobre 2026: la rubrica notturna del Tg2 con Preziosi, Spadorcia e Terlizzi

TG2 Cinematinée del 3 ottobre 2026: la rubrica notturna del Tg2, andata in onda alle 01:00, con direttore Antonio Preziosi e a cura di Cinzia Terlizzi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg2 Cinematinée è andata in onda nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2026, con appuntamento alle 01:00. Il programma propone la panoramica sui film della settimana, consigli, classifiche e la presentazione dei protagonisti dello spettacolo al pubblico notturno.

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Scopri come fare

La trasmissione è firmata dalla redazione del Tg2: direttore Antonio Preziosi e vicedirettore Maria Antonietta Spadorcia. La cura editoriale è affidata a Cinzia Terlizzi.

Nella pagina di presentazione vengono indicate anche le aree tematiche affrontate dalla rubrica, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

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La scheda del programma riporta le informazioni di produzione e la struttura della rubrica, pensata per accompagnare il pubblico della notte con segnalazioni cinematografiche e contributi sui protagonisti del mondo dello spettacolo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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