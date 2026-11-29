La rubrica Tg2 Cinematinée è andata in onda nella notte del 29 novembre 2026, con una puntata trasmessa alle 01:20 dedicata ai film della settimana. Il programma propone consigli, classifiche e la presentazione dei protagonisti del mondo dello spettacolo al pubblico notturno.

La trasmissione è curata da Cinzia Terlizzi e fa parte dell’offerta del Tg2. In redazione i ruoli di responsabilità sono indicati: Antonio Preziosi come direttore e Maria Antonietta Spadorcia come vicedirettore.

Sul sito Rai News la pagina collegata alla rubrica segnala tra i temi caldi direttivi: Coppa Davis 2026, la morte di Gianni De Gennaro, la guerra in Ucraina, le elezioni in Spagna, la crisi del clima e l’addio a Marc Marquez.

Il programma invita il pubblico a seguire gli aggiornamenti anche sui profili social indicati nella pagina (Facebook, Twitter, Instagram).