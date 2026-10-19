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TG2 Cinematinée del 17 ottobre 2026: la rubrica notturna del Tg2 con film, consigli e classifiche

TG2 Cinematinée del 17/10/2026 ore 01:15: la rubrica del Tg2 dedica la notte ai film della settimana, con consigli, classifiche e ospiti. Direttore Antonio Preziosi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 17 ottobre 2026, alle 01:15, è andata in onda TG2 Cinematinée, la rubrica del Tg2 dedicata al cinema e allo spettacolo. Il programma propone i film della settimana, consigli di visione, classifiche e la presentazione dei protagonisti del mondo dello spettacolo al pubblico notturno.

La direzione del programma è affidata ad Antonio Preziosi; Maria Antonietta Spadorcia figura come vicedirettore. La cura dei contenuti è a firma di Cinzia Terlizzi.

TG2 Cinematinée è parte dell’offerta informativa del Tg2 e si inserisce nel palinsesto Rai dedicato ad arte e spettacolo, con segnalazioni sui film in programmazione e sul ruolo degli interpreti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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