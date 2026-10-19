TG2 Cinematinée del 17 ottobre 2026: la rubrica notturna del Tg2 con film, consigli e classifiche

Il 17 ottobre 2026, alle 01:15, è andata in onda TG2 Cinematinée, la rubrica del Tg2 dedicata al cinema e allo spettacolo. Il programma propone i film della settimana, consigli di visione, classifiche e la presentazione dei protagonisti del mondo dello spettacolo al pubblico notturno.

La direzione del programma è affidata ad Antonio Preziosi; Maria Antonietta Spadorcia figura come vicedirettore. La cura dei contenuti è a firma di Cinzia Terlizzi.

TG2 Cinematinée è parte dell’offerta informativa del Tg2 e si inserisce nel palinsesto Rai dedicato ad arte e spettacolo, con segnalazioni sui film in programmazione e sul ruolo degli interpreti.