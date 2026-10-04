TG2 Achab Libri, edizione del 3 ottobre 2026: novità editoriali, classifiche e ospite settimanale

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La rubrica Tg2 Achab Libri del 3 ottobre 2026 propone una panoramica sulle novità in libreria, le classifiche editoriali e segnalazioni pensate per una buona lettura, con la consueta presenza di un autore ospite ogni settimana.

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Scopri come fare

La pagina della trasmissione, parte del palinsesto del Tg2, indica i temi trattati dalla rubrica: novità editoriali, classifiche e suggerimenti di lettura. L’appuntamento viene curato da Carola Carulli.

La redazione di Tg2 Achab Libri è diretta da Antonio Preziosi; la vicedirezione è affidata a Maria Antonietta Spadorcia. Il materiale online riporta sia l’edizione del 03/10/2026 sia la dicitura 04/10/2026 nella testata della pagina.

La rubrica si inserisce nelle aree tematiche che compaiono nella scheda del programma, che comprendono ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo, oltre alle rubriche di informazione Rai e ai collegamenti con Tg1, Tg2, Tg3 e GR.