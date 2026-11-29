La rubrica Tg1 Medicina di RaiNews è in programma il 29 novembre 2026 con una puntata segnalata alle ore 08:00. Il programma è presentato come approfondimento di informazione di sanità pubblica e individuale.

La trasmissione offre consigli terapeutici, segnala novità tecnologiche e raccoglie commenti di esperti del settore sanitario. La cura editoriale è affidata alla redazione Società della Rai, che firma la puntata.

Nel materiale informativo si indica inoltre che Tg1 Medicina va in onda tutte le domeniche intorno alle 8:20 circa, indicazione che si affianca alla segnalazione specifica della puntata del 29/11/2026 alle 08:00.

Per contatti la redazione è raggiungibile all’indirizzo mail tg1_societa@rai.it.