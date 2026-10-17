Tg1 Dialogo del 17 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Il 17 ottobre 2026 il programma Tg1 Dialogo è andato in onda sabato mattina, subito dopo il Tg1 delle 8, proponendo una serie di racconti centrati sull’integrazione sociale.

La rubrica ha raccolto testimonianze e percorsi che mettono al centro temi di fratellanza e solidarietà, con particolare attenzione agli aspetti religiosi e interculturali che attraversano le esperienze raccontate.

La puntata è stata curata da Mario Prignano. Il commento è stato affidato a padre Enzo Fortunato, che è anche direttore della rivista San Francesco.

Per contatti relativi alla rubrica è disponibile l’indirizzo tg1dialogo@rai.it.