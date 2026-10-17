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HomenotizieTg1 Dialogo del 17 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Tg1 Dialogo del 17 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Il 17/10/2026 Tg1 Dialogo ha proposto racconti di integrazione sociale e percorsi religiosi e interculturali. A cura di Mario Prignano, commento di padre Enzo Fortunato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 17 ottobre 2026 il programma Tg1 Dialogo è andato in onda sabato mattina, subito dopo il Tg1 delle 8, proponendo una serie di racconti centrati sull’integrazione sociale.

La rubrica ha raccolto testimonianze e percorsi che mettono al centro temi di fratellanza e solidarietà, con particolare attenzione agli aspetti religiosi e interculturali che attraversano le esperienze raccontate.

La puntata è stata curata da Mario Prignano. Il commento è stato affidato a padre Enzo Fortunato, che è anche direttore della rivista San Francesco.

Per contatti relativi alla rubrica è disponibile l’indirizzo tg1dialogo@rai.it.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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