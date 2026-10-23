Terremoto: serie di scosse vicino a Palermo, 5.5 la più forte. Timore per maremoto

Una serie di dodici terremoti ha fatto tremare oggi la Sicilia, con la scossa più intensa, di magnitudo 5.5, registrata alle 12:19 e avvertita dal capoluogo fino a Catania. L’episodio ha spinto le autorità locali a provvedere a evacuazioni precauzionali e a iniziare verifiche sulle condizioni degli edifici.



L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l’epicentro nel Tirreno meridionale, a nord-ovest dell’arcipelago delle Eolie, in prossimità di Alicudi. Secondo i dati ufficiali, la soglia di magnitudo dell’evento principale è stata 5.5.



La sequenza sismica è iniziata già nelle ore precedenti. Alle 11:04 era stata registrata una scossa di magnitudo 3.3; a seguire, un evento di magnitudo 3.6 e poi un sisma di magnitudo 4.3 alle 11:51, quest’ultimo rilevato a una profondità di 24 chilometri. Tutti questi movimenti sono stati percepiti nelle Eolie e, in alcuni casi, anche a Palermo.



Dopo la scossa più forte, la sequenza è proseguita con altre sette scosse di intensità compresa tra magnitudo 3 e 4, portando il totale a dodici eventi nell’arco di circa due ore. La persistenza delle scosse ha mantenuto alta la preoccupazione nelle comunità costiere e nelle isole dell’arcipelago.



A Palermo, come misura precauzionale, sono state svuotate le scuole della città. A Trapani è stato invece evacuato il palazzo di giustizia. In molte località siciliane numerosi cittadini sono usciti dagli edifici e si sono radunati nelle aree aperte per precauzione.



Particolare attenzione è stata rivolta alle Eolie. Ad Alicudi e Filicudi gli isolani sono scesi in strada; gli studenti di ogni ordine e grado sono stati fatti uscire dalle classi e mandati a casa. La Protezione civile comunale di Lipari, insieme ai tre Comuni di Salina, ha attivato verifiche sul territorio con il supporto dei carabinieri.



Al momento non sono arrivate segnalazioni diffuse di danni a persone o a cose. Tuttavia, a Filicudi è stato riportato il crollo di un costone roccioso alle spalle del centro abitato, un episodio che ha richiesto l’intervento dei servizi locali per valutare eventuali rischi per l’abitato.



Le verifiche della Protezione civile e delle forze dell’ordine proseguono per controllare scuole, infrastrutture e immobili nei comuni interessati dalla scossa e nelle isole vicine. Le autorità hanno finora preferito adottare misure precauzionali in attesa degli esiti dei sopralluoghi.



La serie di scosse odierne segue un’altra sequenza registrata giovedì scorso nella stessa area: anche allora si erano verificati sette terremoti con magnitudo massima pari a 3.7. Le connessioni tra gli eventi e l’evoluzione della situazione saranno oggetto delle analisi degli enti tecnici nei prossimi giorni.