Lecce, 27 novembre 2026 — Un uomo di 46 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo nel centro di Lecce. Il corpo è stato rinvenuto sul tetto di un garage di un condominio tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tentando di rientrare nell’appartamento scavalcando il cornicione e percorrendo la facciata dall’esterno quando è caduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che possa aver dimenticato le chiavi all’interno dell’abitazione.

L’allarme è partito da una residente dello stabile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche agenti di polizia e specialisti della scientifica, incaricati degli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

È intervenuta inoltre una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella collaborazione con le forze dell’ordine.