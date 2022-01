Tassista veneziano trovato morto in casa. La tragica scoperta a Mestre.

Christian Torresin, come riporta la Nuova Venezia in edicola oggi, non si faceva sentire da un po’ facendo preoccupare amici e familiari. Con l’intervento della polizia tutto si è purtroppo chiarito scoprendo la morte improvvisa.

Christian Torresin aveva 43 anni e lavorava come motoscafista in laguna.

