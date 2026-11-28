Un tamponamento a catena si è verificato il 27 novembre 2026 sulla strada statale 214 “Maria e Isola Casamari”, nella carreggiata in direzione Sora, al km 14,000. L’incidente ha coinvolto oltre dieci veicoli.

Secondo le ricostruzioni riportate, decine di vetture hanno perso aderenza sull’asfalto, reso scivoloso, e hanno iniziato a slittare senza controllo. I mezzi in movimento si sono così tamponati a vicenda, trasformando il tratto di strada in una situazione di pericolo.

Non sono forniti dettagli su eventuali feriti o sulle modalità di gestione dell’incidente da parte delle forze intervenute. Le cause segnalate si concentrano sulle condizioni del manto stradale al momento dell’accaduto.