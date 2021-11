Super Green Pass per arginare i contagi è l’ultima novità in arrivo per “salvare il Natale”.

La misura è ora sollecitata anche dalla Conferenza delle regioni.

Il governo valuta dunque una stretta per i non vaccinati e criteri più rigidi per ottenere il Green Pass, che ora potrebbe essere destinato solo agli immunizzati e ai guariti.

La questione sarà dibattuta nell’incontro tra esecutivo e Regioni di inizio settimana e sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri previsto giovedì.

Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Chiediamo misure che permettano ai vaccinati, in caso di cambio di zona, di superare le restrizioni”.

Intanto, si si sono registrati 9.709 casi in 24 ore, con 46 morti e tasso di positività al 2%.

Salgono anche le terapie intensive (+8, 520) e i ricoveri ordinari (+95, 4.345).