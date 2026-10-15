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HomenotizieStriscia di Gaza sull’orlo del collasso sanitario mentre riprendono i bombardamenti

Striscia di Gaza sull’orlo del collasso sanitario mentre riprendono i bombardamenti

A Gaza emergenza umanitaria: mancano farmaci e presidi, ospedali a rischio. Nuovi bombardamenti hanno ucciso almeno quattro civili; l’Idf rivendica 100+ miliziani.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Gerusalemme, 15 ottobre 2026 – Naria Gianniti

L’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza si aggrava: la carenza di medicinali e presidi medici essenziali minaccia di paralizzare le ultime strutture sanitarie ancora operative.

A complicare la situazione sono gli ostacoli persistenti all’ingresso degli aiuti umanitari, che rendono sempre più difficile il rifornimento dei convogli sanitari destinati a una popolazione esausta.

Sul terreno si è intanto registrata una nuova ondata di violenze: nelle scorse ore i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di almeno quattro civili palestinesi.

L’escalation arriva a pochi giorni dall’anniversario del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, evento che rende particolarmente delicato il quadro politico e umanitario nella regione.

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Nel frattempo le forze armate israeliane (Idf) hanno dichiarato di avere eliminato oltre 100 miliziani nell’arco degli ultimi quattro mesi di operazioni nell’enclave, un dato che le autorità militari hanno reso pubblico nel contesto delle azioni in corso.

La combinazione di attacchi ripresi e carenza di strumenti sanitari fondamentali accentua il rischio di collasso per le strutture mediche rimaste e complica ulteriormente gli sforzi per garantire l’assistenza alla popolazione civile.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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