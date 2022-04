Stefano Tacconi colpito da malore. E’ grave

Stefano Tacconi, grande ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano, è ricoverato in gravi condizioni.

Tacconi, 64 anni, è in prognosi riservata a causa del malore che lo ha colpito tra venerdì notte e sabato mattina.

L’ex portiere è ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dopo un primo accesso al pronto soccorso di Asti.

Nella mattinata di sabato era atteso ad un evento ad Asti, ma non ha potuto parteciparvi.

Stefano Tacconi ha quattro figli ed ha avuto una carriera indimenticabile con la maglia della Juventus.

«Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia» scrive sul proprio account Instagram, il figlio dell’ex portiere, Andrea.