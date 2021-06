Stefania Grasso, autrice di fotografie di Venezia apprezzate in tutto il mondo

Nell’anno 2020 è stato aperto un bando di concorso di arti visive per il tema Moonlight Sonatas dedicato ai 250 anni dalla nascita di Beethoven.

Tale progetto organizzato in Germania, a Konigswinter, da Kurt Ries per Enter Into Art, consisteva nel presentare opere con la luna come soggetto principale.

Sono stati così selezionati 70 artisti da tutto il mondo per una raccolta di fotografie, pitture, sculture.

La nostra Stefania Grasso è stata l’unica italiana a partecipare.

Il volume è stato presentato subito in formato digitale al link

yumpu.com/en/document/view/65420087/moonlight-sonatas-mondscheinsonaten-for-beethoven

e poi stampato anche se con ritardi a causa della pandemia.

Racconta Stefania: “Ho deciso di partecipare in quanto avevo scattato in ottobre 2019 una fotografia ritraente la luna piena sul Canal Grande nei pressi del Ponte di Rialto sul vaporetto. Una sera piena di armonia, romanticismo struggente, pace e grande serenità che solo la città di Venezia, unica al mondo, può infondere”.

“Amo questa città con tutta me stessa, la frequento da 16 anni, mi aggiro a fotografare tra le sue bellezze con grande entusiasmo e passione. Poi era un mio grande desiderio partecipare a questa rassegna per omaggiare il più grande compositore classico di tutti i tempi”.

“Ho realizzato diversi photobook sul Carnevale e sui Musei Principali, fotografie presentate anche alla CNN per la sezione iReport nel 2018. Fin da adolescente mi dedico alla fotografia nel tempo libero, mi piace trascorrere le giornate all’insegna della contemplazione del paesaggio e nel visitare i musei. Di professione sono insegnante di scienze naturali, vivo a Vercelli e ho 43 anni, oltre alla fotografia amo gli animali e il calcio”.

Stefania Grasso (nella foto tonda) sta ricevendo diversi riscontri positivi: “Recentemente una mia immagine del Ponte dei Sospiri ha ottenuto la menzione al circuito Holland per la sezione travel mentre una fotografia di una gondola che attraversa il canale sotto al Ponte della Cortesia ha ottenuto la pubblicazione per National Geographics Italia nel 2017 nell’edizione “Il meglio di Novembre”. Anche la BBC mi ha dedicato spazio nella tematica Your news Your pictures – Mask pubblicando un ritratto di un Jolly rosso in piazza San Marco”.

Alla brava Stefania le migliori felicitazioni, augurandole sempre più soddisfazioni e trionfi.