La Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) ha concesso a SpaceX il via libera per il progetto Starmind, una costellazione di satelliti che fungeranno da data center in orbita, fino a un massimo di 1 milione di unità.

Secondo il piano, i lanci inizieranno a partire da metà 2027. Elon Musk ha indicato che i primi lanci sono previsti entro la fine di giugno 2027 e che l’attività crescerà gradualmente con volumi significativi probabilmente nel 2028 e volumi molto elevati nel 2029.

I lanci saranno effettuati con il razzo Starship. I satelliti, progettati con un’apertura di 75 metri e un’altezza di 30 metri, verranno ospitati in “gusci” orbitali posizionati tra i 500 e i 1.000 chilometri di quota. Ogni unità fungerà da data center con una potenza di 250 kilowatt e orbiterà in gruppi di circa 10 satelliti.

Lo sviluppo dei data center satellitari è realizzato in collaborazione con Nvidia. Le comunicazioni principali tra satelliti e con la Terra sono previste tramite impulsi laser, con una larghezza di banda stimata intorno ai 10 terabit; l’autorizzazione della FCC contempla tuttavia la possibilità di usare alcune bande radio in caso di guasti.

La notizia ha sollevato forti preoccupazioni nella comunità scientifica: la Società Astronautica Americana (Ass) ha dichiarato di essere “seriamente preoccupata per il futuro della ricerca astronomica”. Il timore riguarda l’altissimo numero di satelliti che potrebbero disturbare le osservazioni astronomiche; è inoltre segnalata l’incertezza sugli effetti ambientali dovuti al rilascio di materiali durante il rientro nell’atmosfera.

Anche altre aziende del settore hanno espresso opposizione o preoccupazione. Tra queste figurano Amazon, attraverso la controllata Kuiper Systems, e Viasat, che temono un aumento dei detriti spaziali, orbite eccessivamente sature e possibili interferenze alle comunicazioni.