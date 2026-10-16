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Sparatoria in una scuola dell’Oregon: un sedicenne uccide tre minori e un adulto

Un sedicenne ha ucciso tre bambini (5, 8 e 11 anni) e un adulto in una scuola dell’Oregon. L’allarme è scattato alle 12:59 locali; l’attaccante sarebbe stato ucciso da un genitore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un sedicenne ha aperto il fuoco in una scuola dell’Oregon causando la morte di tre bambini e di un adulto. Le vittime più giovani avevano cinque, otto e undici anni. La notizia è stata rilanciata dall’inviato Nico Piro a New York per RaiNews.

Secondo la prima ricostruzione ufficiale, l’allarme è scattato alle 12:59 locali quando è arrivata una prima chiamata che segnalava uno sparo esploso contro un’auto all’esterno dell’istituto. Pochi istanti dopo al centralino del 911 sono giunte molteplici chiamate disperate dall’interno della scuola.

Lo sparatore, un ragazzo di sedici anni, sarebbe stato colpito a morte da un genitore, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali. Non sono forniti altri dettagli sulle dinamiche o sull’identità delle persone coinvolte.

L’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso e sull’acquisto delle armi negli Stati Uniti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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