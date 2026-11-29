Rodrigo Sorogoyen ha lanciato un avvertimento netto alla vigilia delle elezioni in Spagna: secondo il regista rivelazione, i movimenti nazionalisti stanno alimentando un clima di violenza che lo preoccupa profondamente. “Per la prima volta ho paura”, ha detto Sorogoyen in un’intervista pubblicata da Repubblica.

Autore di As Bestas e Dieci capodanni, Sorogoyen ha pronunciato parole di condanna verso l’azione dei nazionalisti e ha rivolto un chiaro appello politico. Il regista ha invitato gli elettori a sostenere il fronte delle sinistre in occasione del voto.

L’intervista è a firma della nostra inviata Benedetta Perilli e risale al 29 novembre 2026.