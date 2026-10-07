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Simsir firma il pareggio a Bologna: Italia e Turchia pareggiano 1-1

Nations League Bologna 05/10/2026: Italia-Turchia 1-1. Pareggio di Simsir, 24enne di origine danese, sul secondo palo su cross da destra degli ospiti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Bologna, nella gara di Nations League del 5 ottobre 2026, Italia e Turchia hanno chiuso sul 1-1.

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Il gol che ha fissato il pareggio è nato da un’azione insistita dalla destra degli ospiti. La palla è stata messa al centro e, sul secondo palo, è spuntato Simsir, 24enne di origine danese, pronto a insaccare.

Il risultato finale è rimasto sull’1-1 al termine dell’incontro.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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