Simsir firma il pareggio a Bologna: Italia e Turchia pareggiano 1-1

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A Bologna, nella gara di Nations League del 5 ottobre 2026, Italia e Turchia hanno chiuso sul 1-1.

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Il gol che ha fissato il pareggio è nato da un’azione insistita dalla destra degli ospiti. La palla è stata messa al centro e, sul secondo palo, è spuntato Simsir, 24enne di origine danese, pronto a insaccare.

Il risultato finale è rimasto sull’1-1 al termine dell’incontro.