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Shanghai: quarta giornata dei Mondiali su pista, le finali in diretta streaming

A Shanghai la quarta e penultima giornata dei Mondiali su pista: in programma km da fermo femminile, Madison, inseguimento e Omnium. Finali su Rainews.it dalle 11:35.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Shanghai — Proseguono i Campionati del mondo di ciclismo su pista nel velodromo dell’isola di Chongming, a Shanghai. Oggi, quarta e penultima giornata di gare, il programma prevede quattro finali con diretta streaming su Rainews.it a partire dalle 11:35 (ora italiana).

Dopo il trionfo di ieri di Jonathan Milan, che ha conquistato l’oro nell’inseguimento individuale stabilendo anche un record del mondo, e il terzo posto di Filippo Ganna, l’attenzione italiana si concentra su più fronti: Miriam Vece gareggerà nel chilometro da fermo femminile, Mattia Predomo nella velocità maschile e Simone Consonni nell’Omnium maschile. In campo femminile saranno in gara Martina Alzini nell’inseguimento individuale e la coppia Chiara Consonni–Vittoria Guazzini nella Madison.

Il calendario delle finali (orario italiano) è il seguente:
– 11:35: Femminile Time Trial, finale
– 12:17: Femminile Madison, finale
– 13:59: Femminile Individual Pursuit, finale
– 14:23: Maschile Omnium, finale

Nelle prime tre giornate l’Italia ha già conquistato medaglie importanti: l’oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile; l’argento nell’inseguimento a squadre uomini con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti; l’argento nell’inseguimento a squadre donne con Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e Martina Alzini; e il bronzo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale maschile.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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