Shanghai: quarta giornata dei Mondiali su pista, le finali in diretta streaming

Shanghai — Proseguono i Campionati del mondo di ciclismo su pista nel velodromo dell’isola di Chongming, a Shanghai. Oggi, quarta e penultima giornata di gare, il programma prevede quattro finali con diretta streaming su Rainews.it a partire dalle 11:35 (ora italiana).

Dopo il trionfo di ieri di Jonathan Milan, che ha conquistato l’oro nell’inseguimento individuale stabilendo anche un record del mondo, e il terzo posto di Filippo Ganna, l’attenzione italiana si concentra su più fronti: Miriam Vece gareggerà nel chilometro da fermo femminile, Mattia Predomo nella velocità maschile e Simone Consonni nell’Omnium maschile. In campo femminile saranno in gara Martina Alzini nell’inseguimento individuale e la coppia Chiara Consonni–Vittoria Guazzini nella Madison.

Il calendario delle finali (orario italiano) è il seguente:

– 11:35: Femminile Time Trial, finale

– 12:17: Femminile Madison, finale

– 13:59: Femminile Individual Pursuit, finale

– 14:23: Maschile Omnium, finale

Nelle prime tre giornate l’Italia ha già conquistato medaglie importanti: l’oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile; l’argento nell’inseguimento a squadre uomini con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti; l’argento nell’inseguimento a squadre donne con Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e Martina Alzini; e il bronzo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale maschile.