Selma Blair arrestata a New York dopo disordini su un volo Delta, due capi d’accusa e indagine FBI

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Domenica 13 ottobre 2026 Selma Blair è stata arrestata a New York al termine di un volo Delta diretto al JFK, dopo aver dato in escandescenze a bordo, secondo quanto riportato da Tmz.

La ricostruzione fornita da Tmz, che ha ottenuto anche audio delle comunicazioni di emergenza, indica che l’attrice avrebbe tentato di aprire il portellone dell’aereo mentre il velivolo era in volo. Il personale di bordo l’avrebbe fermata, ma durante l’intervento la Blair avrebbe colpito con un pugno un’assistente di volo e morsicato un’altra, provocando una lacerazione. Immobilizzata per il resto del viaggio, è stata presa in consegna dalle autorità all’atterraggio.

Secondo fonti delle forze dell’ordine citate da Tmz, la violenza sarebbe proseguita anche dopo lo sbarco: durante il trasferimento in ambulanza verso il pronto soccorso l’attrice avrebbe ripetutamente preso a calci in testa un agente della polizia portuale. Giunta al pronto soccorso, avrebbe inoltre aggredito un’infermiera che poi ha sporto denuncia.

Lo Stato ha incriminato Selma Blair con due capi d’accusa di aggressione, relativi all’agente e all’infermiera; l’Fbi ha aperto un’indagine sugli episodi verificatisi a bordo del velivolo.

La compagnia Delta ha condannato l’episodio, ribadendo la propria “tolleranza zero per comportamenti indisciplinati o illegali”, pur precisando di non avere registrazioni relative al presunto tentativo di apertura del portellone.

Un portavoce della Blair ha dichiarato a Tmz che “Selma ha avuto un’emergenza medica che ha portato al presunto comportamento” e che, appena atterrata, ha ricevuto assistenza; al momento sarebbe in condizioni stabili.

L’attrice, nota per ruoli in film quali Cruel Intentions e Hellboy, è affetta da sclerosi multipla. In passato, nel 2016, era stata fatta scendere da un aereo su una barella e ricoverata dopo una crisi durante il volo; in seguito aveva ammesso a Vanity Fair di aver mescolato alcol e farmaci in quell’occasione. Nelle sue memorie del 2022 la Blair aveva raccontato di aver morso diverse celebrità, citando tra gli altri Kate Moss.